"İyilikte yardımlaşmak üzere buradayız" - Son Dakika
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"İyilikte yardımlaşmak üzere buradayız"

18.12.2021 06:18
"İyilikte yardımlaşmak üzere buradayız"

Artvin'de STK temsilcileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz iyilikte yardımlaşmak ve iyiliği paylaşmak, insanlara daha iyi hizmeti nasıl götürebiliriz, bunu müzakere etmek üzere buradayız" dediDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Artvin'de STK temsilcileriyle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz iyilikte yardımlaşmak ve iyiliği paylaşmak, insanlara daha iyi hizmeti nasıl götürebiliriz, bunu müzakere etmek üzere buradayız" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" kapsamında Artvin'de Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Artvin İl Müftülüğünce düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sözlerinin başında, Kur'an-ı Kerim'deki, "İyilikte ve takvada yardımlaşınız, kötülükte, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayınız" ilahi emri hatırlatarak, "Biz iyilikte yardımlaşmak ve iyiliği paylaşmak, insanlara daha iyi hizmeti nasıl götürebiliriz, bunu müzakere etmek üzere buradayız. " dedi.

Başkan Erbaş, 'İl Buluşmaları' kapsamında gerçekleştirdikleri 34. buluşmayı Artvin'de gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Gittiğimiz her yerde bu toplantımız olmazsa olmazımız. Üniversitemizi ziyaret etmek, talebelerimizle, hocalarımızla hasbihal etmek yine olmazsa olmazımız. Bütün din görevlilerimizle, ilçe müftülerimizle istişare toplantılarını yapmak olmazsa olmazımız. Elhamdülillah bu şekilde illerimizi ziyaret ediyoruz. Yarın da inşallah Artvin'de ilk defa bir hafızlık merasimi yapacağız. Hep birlikte hafızlarımızı tebrik edeceğiz inşallah. " diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumun tüm kesimlerine hizmet etmenin gayretinde olduklarını dile getiren Başkan Erbaş, "Bir ayet-i kerimeyi hatırlatmak isterim, "Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılınız, tefrikaya düşmeyiniz, ayrılıp bölünmeyiniz. " Bu ayet-i kerimeyi İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy adeta tefsir edercesine şöyle söylemiş, 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. ' Işte biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumumuzun her katmanına ulaşarak bir çimento olmak durumundayız, bu vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı'nın da desteğiyle bunu yapmaya gayret ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının STK'lar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmalarını yürüttüğünü ifade ederek, "Her ilimizde müftülüklerimiz bütün kurumlarla işbirliği içerisinde. Özellikle aile değerlerimizin muhafaza edilmesi noktasında Valiliklerimizin bünyesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizle işbirliği içerisindeyiz. 438 noktada Aile Dini Rehberlik Bürolarımız (ADRB) var. ADRB'lerde görevli vaizlerimiz var. " şeklinde konuştu.

4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını çok önemsediklerini belirten Başkan Erbaş, "Bize umut veren, geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 10 bin civarında sınıf açtık. 150 bine yakın çocuğumuz var. Tavsiye ederim bulunduğunuz yerlerde 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı ziyaret edin çocuklarımızın neşesini, mutluluğunu paylaşın. " ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş'ın konuşmasının ardından konuklar söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Toplantıya, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. İsrafil Kışla, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Mustafa Sıtkı Bilgin, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İl Müftüsü Hasan Güneş ve çok sayıda STK temsilcisi ve kanaat önderi katıldı.

Kaynak: Habermetre
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları, Ali Erbaş, Artvin, Toplum, Son Dakika

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