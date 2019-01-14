Son Dakika Haberleri: "İyilikte Yarışan Sınıflar" Projesi Öğrencilere Tanıtıldı

"İyilikte Yarışan Sınıflar" Projesi Öğrencilere Tanıtıldı

1 saat önce

"İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi öğrencilere tanıtıldıKİLİS - Kilis'te, "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi öğrencilere tanıtıldı.

"İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi öğrencilere tanıtıldı

KİLİS - Kilis'te, "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi öğrencilere tanıtıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Diyanet İşleri Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ortaklığında hayata geçirilen "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi, öğrencilere tanıtıldı.
"İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi kapsamında Kilis merkezde bulunan Yunus Emre İlkokulunda öğrenciler bilgilendirilerek, her sınıfa bir kumbara koydular.
İHH Kilis Geçlik Birimi Başkanı Anzehla Doğan, Projenin amacının Kilis'te iyilikte yarışan sınıflar projesini aktifleştirmek olduğunu söyledi.
Doğan, Amaçlarının etkinlik kapsamında dağıtılan kumbaralarla para toplamak değil çocuklara paylaşmayı öğretmek olduğuna dikkat çekerek, "Kendilerine, arkadaşlarına ve ailelerine küçük toplumun geneline dayanarak iyilik adına bir şeyler yapabileceklerini görmelerini sağlıyoruz. Üniversitedeki arkadaşlar olarak buraya gelerek öğrencilerle bir araya gelip onların yalnız olmadığını ve bir şeyleri yapabileceklerini göstermek için buradayız" diye konuştu.
Doğan, etkinlik kapsamında kentteki okulları ziyaret ederek, bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, İHH, Kilis, Yerel
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