'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi'yle öğrencilerden yetim çocuklara destek - Son Dakika
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'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi'yle öğrencilerden yetim çocuklara destek

13.10.2022 13:42
'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi'yle öğrencilerden yetim çocuklara destek

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 2013 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ile koordineli şekilde uyguladığı 'İyilikte Yarışan Sınıflar' projesi devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 2013 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-Bir-Sen ile koordineli şekilde uyguladığı 'İyilikte Yarışan Sınıflar' projesi devam ediyor. Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullardaki öğrencilerin katılabildiği "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesi ile öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleri 250 lira ile yetim bir çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasına destek veriyor.

Yeni Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte, proje yeniden okullarda uygulanmaya başlandı. Öğrenciler, İHH'nın Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamındaki 49 ülke ve bölgeden dilediklerini seçebiliyor.

"İyilikte Yarışan Sınıflar" projesine katılan sınıfların bir yetimi desteklemeye karar verdikten sonra en az bir yıl boyunca her ay düzenli olarak 250 lira toplamaları gerekiyor. Sponsorluk süreci başlatıldıktan sonra sınıflar adına eşleştirilen yetimlerin ülkesi, adı, yaşı ve fotoğrafını içeren "Yetim Özet Bilgi Formu" posta veya e-posta ile İHH tarafından her sınıfa gönderiliyor.

7 YETİME SPONSOR OLMUŞLARDI

Bu yıl "İyilikte Yarışan Sınıflar" projesinin uygulandığı okullardan biri de Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesindeki Piri Reis Ortaokulu'ydu. Pandemi süreci öncesinde de projeye destek veren okul öğrencileri, 2018-2021 yılları arasında Yemen, Sudan, Suriye, Hindistan, Sri Lanka, Eritre ve Türkiye'de 7 yetime sponsor olmuştu. Öğrenciler, İHH ile okulları arasında imzalanan protokol çerçevesinde yeni eğitim-öğretim döneminde de yetimlere destek olacak.

Projeye destek olmak isteyen sınıflar, okul idaresinin bilgisi dahilinde öğretmenleri aracılığıyla yetim sponsoru olmak için başvuruda bulunabiliyor.


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Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Eğitim Bir Sen, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi'yle öğrencilerden yetim çocuklara destek - Son Dakika

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