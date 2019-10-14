Son Dakika Haberleri: İyimserlik küresel risk iştahını artırıyor
Son Dakika Ekonomi İyimserlik küresel risk iştahını artırıyor

İyimserlik küresel risk iştahını artırıyor

51 dakika önce

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, küresel piyasaların haftaya pozitif başlamasına destek oldu.

İyimserlik küresel risk iştahını artırıyor, System.String[]

Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, küresel piyasaların haftaya pozitif başlamasına destek oldu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:26 
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