İyimserlik küresel risk iştahını artırıyor
51 dakika önce
Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, küresel piyasaların haftaya pozitif başlamasına destek oldu.
Ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik, küresel piyasaların haftaya pozitif başlamasına destek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:26
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