İyimserlikten sınırlı destek bulan dolar/TL 5.31 seviyesinde
55 dakika önce
Moody's'in bankaların kredi notuna yönelik uyarısıyla dünkü pozitif havadan tam olarak yararlanamayan dolar/TL yeni güne 5.31 civarında yatay başladı.
Moody's'in bankaların kredi notuna yönelik uyarısıyla dünkü pozitif havadan tam olarak yararlanamayan dolar/TL yeni güne 5.31 civarında yatay başladı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:30
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaşlarına Asgari Ücret Ayarı: En Az 2 Bin 20 Lira Olacak
Tanzim Satışların Ardından Fiyat İndirimine Giden Marketler, Fiyat Etiketine Maliyet Tablosu Ekledi
İstanbul Havalimanının Taşınma Tarihi Belli Oldu
Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak