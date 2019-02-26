Son Dakika Haberleri: İyimserlikten sınırlı destek bulan dolar/TL 5.31 seviyesinde

İyimserlikten sınırlı destek bulan dolar/TL 5.31 seviyesinde

55 dakika önce

Moody's'in bankaların kredi notuna yönelik uyarısıyla dünkü pozitif havadan tam olarak yararlanamayan dolar/TL yeni güne 5.31 civarında yatay başladı.

İyimserlikten sınırlı destek bulan dolar/TL 5.31 seviyesinde, System.String[]
Moody's'in bankaların kredi notuna yönelik uyarısıyla dünkü pozitif havadan tam olarak yararlanamayan dolar/TL yeni güne 5.31 civarında yatay başladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:30 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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