Son Dakika Haberleri: İyiparti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Tanıtıldı

İyiparti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Tanıtıldı

13 dakika önce

İYİ Parti ve CHP'nin kurduğu güç birliği çerçevesinde İYİ Parti adayının desteklenecegi Arnavutköy'de Belediye Başkan Adayı MuharremYaman için tanıtım toplantısı düzenlendi.

İyiparti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Tanıtıldı, System.String[]

Güc Birliği çerçevesinde CHP'nin de destekleyecegi İYİ Parti'nin Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Muharrem Yaman için düzenlenen tanıtım toplantısına İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu ile İYİ Parti ve CHP'nin ilçe başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, "Muharrem Başkan bizim CHP ile ortak adayımız. İnşallah 31 Mart akşamı kendisini Belediye Başkanlığı makamına uğurlayacagız" ifadelerini kullandı.

"Biz bu güç birliğini yapıyoruz. Çünkü temel değerler üzerinde ciddi bir tahribat olduğunu görüyoruz. Bu temel değerler üzerinde CHP ile mutabıkız. Bu nedenle güç birliğine imza attık" diyen Kavuncu, Belediye Başkan Adayı Yaman'a başarı diledi.

İki parti ilçe başkanlarının konuşmalarında başarı dileklerini ilettigi Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Muharrem Yaman ise siyasetin bir meslek değil, hizmet aracı olduğunu belirtti. Mevcut belediye başkanının halkın arasında olmadığını, belediye meclisine bile katılmadığını ifade eden Yaman, "Biz Arnavutköy'e mutluluk vaat ediyoruz" dedi.

"Köhnemis, her şeyi oy odaklı gören, kibir abidesi olmuş bir başkan ve çevresi tarafından yönetiliyoruz" diyen Yaman Belediyenin hukuk komisyonunda, denetim komisyonunda bir avukat olarak kendisine yer verilmediğini hatırlattı.

Yaman, Sloganlarda kalmayacak, samimiyeti, vizyonu, anlayışı İYİ belediyecilikle vatandaşa göstereceklerini ifade ederek "Artık eskiler gidecek, yeniler ve İYİ'ler gelecek!" dedi. Ortak umut olarak görüldüğü ve ortak aday seçildiği için İYİ Parti ve CHP'ye teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45 Kaynak: Bültenler

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