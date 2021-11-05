Üye Girişi
İyon savaşçılarının mezarından kadınların 2 bin 500 yıllık "hüznü" çıktı - Son Dakika

İyon savaşçılarının mezarından kadınların 2 bin 500 yıllık "hüznü" çıktı

05.11.2021 11:17
İyon savaşçılarının mezarından kadınların 2 bin 500 yıllık

İzmir'in Menemen ilçesinde yer alan Neonteikhos Antik Kenti'ndeki mezarlarda bulunan kabartma masklar, İyon savaşçısı eşlerinin arkasından yas tutan kadınların acısını gözler önüne seriyor.

İzmir'in Menemen ilçesinde yer alan Neonteikhos Antik Kenti'ndeki mezarlarda bulunan kabartma masklar, İyon savaşçısı eşlerinin arkasından yas tutan kadınların acısını gözler önüne seriyor.

Kuzey Ege Otoyolu'nun Menemen kesimindeki inşaatı sırasında rastlanan antik kent mezarlıklarında 2018 ve 2019'da gerçekleştirilen kurtarma kazılarından elde edilen eşsiz buluntular gün yüzüne çıkıyor.

Savaşçı mezarlarındaki en önemli eserlerden olan ve milattan önce 5. yüzyılda kabartma şeklinde yapılmış kadın maskları, restorasyon çalışmaları sonrası İzmir Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlandı.

Pişmiş topraktan hazırlanan masklarda, takıdan saçlara her detayın düşünüldüğü, göz ve yüzlerde hüzünlü bir ifadenin yer aldığı görülüyor. Bölgede 2 bin 500 yıl önce kadınların, savaşçı eşlerini kaybettikten sonra matemlerini anlatmak için masklar yaptırdığı, bunları da ölümden sonra eşlik etmesi için mezarlıklara koydukları tahmin ediliyor.

Masklar "Göremediklerinizi Göreceksiniz" projesi kapsamında kasım boyunca sergide kalacak.

Yas tutan kadınların yüzü ölen eşlerine bakıyor

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, AA muhabirine, maskların dünya çapında önemli bir değere sahip olduğunu söyledi.

İlk kez ziyaretçiyle buluşan maskların farklı bir hikayesi bulunduğunu belirten Keser, kurtarma kazısı çalışmalarını şöyle anlattı:

"İzmir'den Çanakkale'ye giden Kuzey Ege Otoyolu yapılırken Neonteikhos Antik Kenti kalıntılarına rastlandı. Müzedeki uzmanlarla 2017 yılından itibaren kurtarma kazılarına başladık. Bölgeden antik bir yolun geçtiği ve bu yolun milattan önce 600 yılında yapıldığı ortaya çıktı. Yolun çevresinde de nekropol var. Tüm buluntular belgelendi. Antik yolu ve mezarları kurtarmak için dünyada pek uygulanmamış yöntem denedik. Yolun, taşların rölövesi çıkarıldı, rezerv alanında saklandı. Otoyol çalışmaları tamamlandıktan sonra da kodlarına ve eğimlerine kadar her şey birebir yerleştirildi, mezarlar da eski yerini aldı."

Kurtarma kazıları sırasında çok önemli eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Keser, bunlar arasında mezarlara ters bırakılmış kadın masklarının da yer aldığını dile getirdi.

Kadın masklarının gerdanlık ve küpelerle süslendiğini kaydeden Keser, İonya bölgesindeki isyan ve savaşlardaki matem havasının heykeltıraşlığa da yansıdığını aktardı.

Keser, eski Mısır ve Arkaik Yunan heykellerinde kullanılan "frontal stil"in matem havasıyla geride kaldığını ve arkaik gülümsemenin de yerini kaş, göz ile dudak çevresindeki üzgün ifadelere bıraktığını belirtti.

Böylece heykeltıraşlıkta ciddi bir stilin ortaya çıktığına işaret eden Keser, "Ölmüş eşin ardından yakılan ağıt ve matem havası kendini göstermiş. Kadın maskları mezarlara da yüzüstü bırakılmış, yani ölen eşine bakıyor." diye konuştu.

Mezarlara bırakılan hediyelere antik dönemde sıkça rastladıklarını ancak kadın masklarının farklı bir özelliğinin bulunduğunu vurgulayan Keser, "Ölüm her zaman ayrılık, acı getirir. Bu masklarda eşinden ayrıldığına çok üzülen kadınları görüyoruz. Onunla birlikte gitmek istiyor ama gidemediği için bir maskla ölümden sonra da eşine eşlik etmeye çalışıyor." dedi.

Hünkar Keser, maskların restore edilerek 3 yılda teşhire hazırlandığını, buluntulara ilişkin akademik çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekledi.

İyon savaşçılarının mezarından kadınların 2 bin 500 yıllık hüznü çıktı
İyon savaşçılarının mezarından kadınların 2 bin 500 yıllık hüznü çıktı
İyon savaşçılarının mezarından kadınların 2 bin 500 yıllık hüznü çıktı
İyon savaşçılarının mezarından kadınların 2 bin 500 yıllık hüznü çıktı
İyon savaşçılarının mezarından kadınların 2 bin 500 yıllık hüznü çıktı

TEM Otoyolu, Kuzey Ege, Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İyon savaşçılarının mezarından kadınların 2 bin 500 yıllık 'hüznü' çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sarmaş dolaş dans etti 11:35 Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz sarmaş dolaş dans etti Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor 11:26 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı 11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor 11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı 10:56 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim 10:50 Köprü ayağına yapıştırılan not ekipleri harekete geçirdi: Ben sizler için burada öleceğim
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider 10:30 Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza 10:09 Kaçak avlanan avcıya 122 bin 224 lira ceza

Son Dakika Haberleri
11:25 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,72'den işlem görüyor
11:24 Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı
11:22 Son dakika! Altının gram fiyatı 562 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanladı
11:09 Muhaliflerden "Türkiye'nin başlatacağı operasyona katılmaya hazırız" mesajı
11:09 Erol Bulut'a verilen tazminatı duyanlar şaşırıp kalıyor
10:56 Tolga Karel, 4. kez baba olacağını açıkladı
10:55 Son Dakika: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı
10:54 Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız
10:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi Son Dakika! Rekabet Kurumu: Zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor ceza kartelleşme suçundan verildi         
11:39
ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak ABD'de bir belediye başkanı daha maaşını Bitcoin'le alacak         
11:27
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı İçişleri'nden Twitch açıklaması: Soruşturma başlatıldı, eldeki veriler çok sınırlı         
11:15
MSB sosyal medyada paylaşılan MSB sosyal medyada paylaşılan "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti         
11:03
Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız Son Dakika! Bilgin: İşçilerimizi koruyan asgari ücret meselesini Türkiye gündeminden çıkaracak bir düzenleme yapacağız         
10:54
Yolda gördüğü arkadaşına Yolda gördüğü arkadaşına "Gel sana sarılayım" deyip bıçağı sapladı         
10:34
Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik Galatasaray ve Fenerbahçe gurulandırdı! UEFA sıralamasında Yunanistan'ı geçtik         
10:24
Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu Otogarda kağıt toplayıcısı, çöpte el bombası buldu         
09:49
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı AK Parti ve MHP, 2 başlıkta uzlaşamadı ve paketten çıkartıldı         
08:07
Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti Çok sıkıldığı için 5 defa eski nişanlısına kaçtı! Canlı yayında özür dileyen kadını kocası affetti         
21:18
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek hayatını kaybetti         
17:00
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 11:43:31. #1.11#
SON DAKİKA: İyon savaşçılarının mezarından kadınların 2 bin 500 yıllık "hüznü" çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement