İYTE, akademik yıl açılış töreni yapıldı - Son Dakika

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE) 2020-2021 akademik yıl açılış töreni, gerçekleştirildi.

İYTE Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran ile akademisyenler katıldı.

Vali Köşger, yaptığı konuşmada, İYTE'nin bilimsel düşünce ve ileri teknolojiyle toplumsal gelişmeyi yönlendiren güzide bir kurum olduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğrenim alanında aksamalar meydana geldiğini belirten Vali Köşger, "Salgınla mücadelede tedbir ve tedavi hususunda devletimizin ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın birinci önceliği, telafisi asla mümkün olamayacak can kayıplarını ve sağlık sorunlarını en aza indirmek olmuştur. Sevgili öğrencilerimizden beklentimiz, mümkün olduğu kadar ilgililerce belirlenen ve önerilen tedbirlere titizlikle uymanızdır." ifadelerini kullandı.

Gençlere eğitim-öğretim dönemine ilişkin tavsiyelerde bulunan Köşger, şunları kaydetti:

"Eğitim sonucunda toplumunuz ve çevrenizin sorunlarından, gerçeklerinden kopmuş, onlara yabancı olmuş iseniz, düşünceleriniz anlamsız hale gelecektir. Burada sizlere Hz. Mevlana'nın pergel metaforu ile atıfta bulunmak istiyorum. Bir ayağınızla kendi özünüzde kalacaksınız, diğer ayağınızla tüm dünyayı dolaşıp oradaki faydalı şeyleri alıp, kendi özünüz ve kültürünüze döneceksiniz. Öncelikle ayaklarınız kültürünüze, ülkenize ve vatanınıza sağlam basmalıdır. Çağın bilgisi ve gerekleriyle kuşanarak, dünyada ne tür güzellik var ise, ne tür çağdaş ve bilimsel çağ atlatacak değer varsa onları toplayıp öz kültürümüzle harmanlayarak ülkemizi çağ atlatacak düzeye getirmemiz gerekiyor. Yenilikçi ve geliştirici olun. Bu ülkeyi gelecekte yönetecek idareciler olarak kendinizi iyi hazırlayınız."

İYTE Rektörü Prof. Dr. Baran, hedeflerinin ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ve aşması adına, topluma rol model lider bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından enstitüdeki ilk dersi Siemens Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Geliş verdi.

Akademik çalışmalarında başarı kazanan bilim insanlarına teşekkür belgelerinin verilmesiyle tören son buldu.