İYTE Anadolu Lisesi ile iş birliği yapacak - Son Dakika

İş birliği protokolü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu lisesi Müdürü Baki Kavak tarafından imzalandı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerinin bilimsel ve sosyal alanda gelişimine katkı verecek İş birliği protokolünün okula birçok yararlar sağlaması bekleniyor.

Bu yararlar lisenin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitimin alt yapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi sağlanacak. Eğitim öğretim desteği sağlanması konularında üniversite tarafından uzmanlık desteği verilecek. Lise öğrencilerinin Üniversite'nin akademik ve araştırma birimlerini ziyaret etmesine imkân tanınacak

Türkiye'nin en gözde üniversitesinden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile proje okulu olan, üniversite sınavlarında gösterdiği başarı ile tanınan Karşıyaka 15Temmuz Şehitler Anadolu lisesi arasında yapılan iş birliği protokolünün büyük yararlar sağlayacağı belirtildi.