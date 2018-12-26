İyte Bilimsel Yayın Sıralamasında İlk 4'e Girdi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE), bilimsel yayınları analiz eden Nature Index'in 2017 verilerine göre Türkiye'de en fazla bilimsel yayın üreten 4'üncü üniversitesi olarak gösterildiği belirtildi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE), bilimsel yayınları analiz eden Nature Index'in 2017 verilerine göre Türkiye'de en fazla bilimsel yayın üreten 4'üncü üniversitesi olarak gösterildiği belirtildi.



İYTE'den yapılan açıklamaya göre her yıl kimya, dünya ve çevre, yaşam bilimleri ve fizik bilimleri alanlarında verilen ve saygın bilim dergilerinde yayınlanan bilimsel makaleleri analiz eden Nature Index'in 1 Ocak-31 Aralık 2017 süresini kapsayan çalışmasında Türkiye'den 68 üniversite yer aldı.



Bilkent, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk üçte yer aldığı değerlendirmede İYTE, dördüncü sıraya yerleşti.



Açıklamada İYTE'nin kimya alanında 4, fizikte 4 ve yaşam bilimlerinde ise 3'üncü sırada yer aldığı belirtildi.

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