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Son Dakika Güncel İYTE'de akademik yıl açılış töreni

İYTE'de akademik yıl açılış töreni

1 saat önce

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) 2019-2020 akademik yılı törenle başladı.

İYTE'de akademik yıl açılış töreni, System.String[]

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) 2019-2020 akademik yılı törenle başladı.

İYTE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, enstitünün akademik yılı açılış töreni nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Daha sonraki etkinlik, İYTE Prof. Dr. Erdal Saygın Amfisi'nde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olmasında etkin rol oynayacak toplum liderlerini yetiştirmek, uluslararası bilimsel platformda marka isim olmak için, insanlığın sorunlarına evrensel düzeyde çözümler üretmek adına çalıştıklarını belirtti.

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök'ün açılış dersiyle devam eden törende, İYTE Türk Sanat Musikisi Personel Korosu mini bir konser verdi.

Törende, 2018'de en çok bilimsel makale yayınlayan ve yakın zamanda emekliye ayrılan öğretim üyeleri ve İYTE'ye dereceyle girmeye hak kazananlara ödül verildi.

Cumhuriyet Meydanı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:16 Kaynak: AA
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