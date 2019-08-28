İYTE'den ağaçlandırma kampanyasına destek

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir'deki yangında yanan alanların yeniden ağaçlandırılması kampanyasına tüm İYTE mensupları adına dikilecek 14 bin 801 fidanla destek olma kararı aldı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İzmir'deki yangında yanan alanların yeniden ağaçlandırılması kampanyasına tüm İYTE mensupları adına dikilecek 14 bin 801 fidanla destek olma kararı aldı.

İYTE'den yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli öncülüğünde başlatılan kampanyaya, İYTE'nin de destek vereceği belirtildi.

Kampanyaya, okuldan mezun olmuş ve halen okuyan öğrenciler ile emekli olmuş ve halen görev yapan akademik ve idari personelin her biri adına toplam 14 bin 801 fidanla destek olunacağı kaydedildi.

Açıklamada İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın şu görüşlerine yer verildi:

"İzmir'de hızla yayılan yangında kül olan ağaçlarımız ve yok olan doğal hayat bir süredir mensubu bulunduğum İYTE'yi ve beni büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Öncelikle, özveri ile çalışıp yangını kontrol altına alan tüm kurumlara sonra da kampanyamıza destek olan tüm İYTE'lilere teşekkür ederim. İYTE ailesi, tahrip olan alanlarımızın yeniden ağaçlandırılması için devletimizin öncülüğünde başlatılan bu çalışmalarda 14 bin 801 adet fidan bağışı yapacak ve ağaç dikim faaliyetlerine de aktif olarak katılacaktır. Birlik beraberlik içinde cennet vatanımızın en güzel köşelerinden biri olan güzel İzmir'imizin dağlarının yeniden yeşillenmesi, ormana dönmesi ve canlılar için yuva olmasını yeniden sağlayacağız. Dileriz ki bu tür felaketler bir daha yaşanmaz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi

İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak

1 ayda 14 evi soyan çeteyi, evde bıraktıkları ayak izleri ele verdi

RIA duyurdu: Türk ve Rus yetkililer Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatını görüşüyor