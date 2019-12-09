Son Dakika Haberleri: İYTE yerleşkesinde fen lisesi kurulacak
Son Dakika Güncel İYTE yerleşkesinde fen lisesi kurulacak - Son Dakika

İYTE yerleşkesinde fen lisesi kurulacak

6 saat önce

Hayırsever Dr. Güngör Özbek ve İzmir Valiliğinin desteğiyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde fen lisesi açılacak.

İYTE yerleşkesinde fen lisesi kurulacak, System.String[]

Hayırsever Dr. Güngör Özbek ve İzmir Valiliğinin desteğiyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde fen lisesi açılacak.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yaptığı açıklamada, İYTE'ye ve Türkiye'ye kazandıracakları daha çok şeyin olduğunu, yerleşkelerinde bir fen lisesi kurmak için imzaların atıldığını belirtti.

Protokol kapsamında kampüs alanı içinde Dr. Güngör Özbek-İYTE Fen Lisesi'nin inşa edileceğini bildiren Baran, "Ülkemizin geleceğini inşa edecek nitelikli ve rol model lider bireyler yetiştireceğimiz Fen Lisemiz, güzel İzmir'e ve güzel ülkeme hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Altın Marka Ödülleri yatırımcıları buluşturuyor! 1 milyonluk yatırım için geliyorlar
İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 00:13:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İYTE yerleşkesinde fen lisesi kurulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]