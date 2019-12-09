İYTE yerleşkesinde fen lisesi kurulacak

Hayırsever Dr. Güngör Özbek ve İzmir Valiliğinin desteğiyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde fen lisesi açılacak.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yaptığı açıklamada, İYTE'ye ve Türkiye'ye kazandıracakları daha çok şeyin olduğunu, yerleşkelerinde bir fen lisesi kurmak için imzaların atıldığını belirtti.

Protokol kapsamında kampüs alanı içinde Dr. Güngör Özbek-İYTE Fen Lisesi'nin inşa edileceğini bildiren Baran, "Ülkemizin geleceğini inşa edecek nitelikli ve rol model lider bireyler yetiştireceğimiz Fen Lisemiz, güzel İzmir'e ve güzel ülkeme hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.