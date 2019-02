İz Bırakan Ezgiler" Crr'de Yorumlanacak

Ali Tolga Demirtaş'ın şefliğini yapacağı "İz Bırakan Ezgiler" konserinde, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yu¨ncu¨oğlu, Mustafa Demirci ve Murat Kekilli'nin de arasında bulunduğu sanatçılar sahne alacak.

Ali Tolga Demirtaş'ın şefliğini yapacağı "İz Bırakan Ezgiler" konserinde, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yu¨ncu¨oğlu, Mustafa Demirci ve Murat Kekilli'nin de arasında bulunduğu sanatçılar sahne alacak.



Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, 28 Şubat'ta gerçekleşecek etkinlikte, tanınmış sanatçı ve ozanlar bireysel ve toplumsal konuları işleyen ezgileri seslendirecek.



Konserde "İbrahim", "Ağlarken Gu¨lebilmek", "Kalksam ve Dirilsem", "Ağlama Karanfil", "Bin Gu¨llu¨ Bağ", "Kızıldeniz'den", "Sultanım", "Hu Kuşu", "Emri Olur", "Onlar Öndeler", "Ben Hep Seni Du¨şu¨nu¨ru¨m", "Yalancı Du¨nya", "Şehide Ağıt", "Vay Deli Gönu¨l", "Okudum Okudum", "Kimi Dosta Varır", "Kuşlar", "Adı İçin Yaşamak", "Sen Sultansın" ve "Ok Gibi" eserler okunacak.



Sanatçılar Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yu¨ncu¨oğlu, Mustafa Demirci, Mustafa Cihat, Yusuf Gu¨ney, Onur Şan, Ender Doğan, Murat Kekilli, Bekir Ünlu¨ataer'in sahne alacağı konser davetinde şu ifadelere yer verildi:



"Otuz yıldır solukladığımız bu ezgiler, çöplükte gül yetiştirilen zamanların şimdilerde yetişmiş çiçeklerine armağandır. Yunus'un diliyle 'Dostun evi gönu¨llerdir, gönu¨ller yapmaya geldik.' Unutulmayan ezgilerimize yorumlarıyla iştirak edecek sanatçılarla birlikte dönemin tanıklarını ve herkesi CRR'ye bekliyoruz."



Ali Tolga Demirtaş kimdir?



Konserin şefliğini üstlenen Ali Tolga Demirtaş, Ankara Radyosunun açtığı sınavla TRT Ankara Çocuk Korosunu birincilikle kazanarak, bu okulda müzik için gerekli olan çeşitli temel bilgiler edindi.



Batı müziği eğitimi alırken, babasıyla Klasik Türk Müziği'nde nazariyat, usül ve repertuvar çalışmalarında bulunan Demirtaş, İzmir Radyosu Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu'nda keman sanatçısı olarak çalıştı. Demirtaş, piyano çalışmalarının yanı sıra kompozisyon, orkestra şefliği, koro şefliği, orkestrasyon, teori, solfej gibi alanlarda çalışmalarda bulundu.



Türk müziğinden batı müziğine kadar farklı müzik türlerinde ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan Demirtaş, Yavuz Darıdere, Tuna Ötenel, Janusz Szprot, Kriss Goessens, Johan Clement, Jos van Clef, Rob van Bavel, Della Miles ve Aydın Esen ile çalıştı.



Hollanda'da SAE Rotterdam Audio Engineering Programında eğitim gördükten sonra, Türkiye'ye dönen Demirtaş, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, İskender Paydaş, Hüsnü Şenlendirici, Nükhet Duru, Yıldız İbrahimova ve ENBE gibi birçok sanatçıyla çalıştı, Hersesinefis Orkestrası'nda şeflik yaptı.



Amerika'da dünyaca ünlü müzisyenlerden KSHMR, Dave Weckl ve Munir Hossan gibi isimlerle de çalışan Ali Tolga Demirtaş, "Tell Me Pretty Mother", "The World Bigger Than Five", "My Beloved Turkey", "Don't Cry Jerusalem", "A Tall Man", "Yemen" gibi sosyal içerikli projelerde besteci ve aranjör olarak yer aldı.



Virtiöz seviyede piyanonun ve şarkıcılığının yanı sıra, keman, trompet, ud, cümbüş, bağlama, bas gitar, gitar, kontrbas, viyolonsel, viyola, trombon, klarnet, ney ve perküsyon gibi birçok enstrümanı usta düzeyde çalabilen sanatçı, ilk stüdyo caz albümü "Moments"i dinleyicileriyle buluşturdu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı

Mustafa Sandal'ın Sevgilisi Melis Sütşurup'tan Aşk Dolu Paylaşım Geldi

Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak

Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı