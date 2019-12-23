"İz Bırakanlar" başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'İz Bırakanlar' başlıyor - Son Dakika Magazin

"İz Bırakanlar" başlıyor

6 saat önce

Kadrosunda Levent Sülün, Buket Derelioğlu,Aylin Kabasakal,Yıldız Asyalı Meral Kaplan ve Kahraman Sivri gibi bir çok oyuncunun yer aldığı "İz Bırakanlar" oyuncuları" İz bırakmaya geliyoruz" dediler.

Kadrosunda Levent Sülün, Buket Derelioğlu,Aylin Kabasakal, Yıldız Asyalı Meral Kaplan ve Kahraman Sivri gibi bir çok oyuncunun yer aldığı  "İz Bırakanlar" oyuncuları" İz bırakmaya geliyoruz" dediler.

Yıldız Asyalı, Levent Sülün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:40 
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