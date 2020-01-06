Son Dakika › Magazin › 'İz Bırakanlar' dizisinin çekimlere başladı - Son Dakika Magazin
"İz Bırakanlar" dizisinin çekimlere başladı
6 saat önce
Daha sonra Tolga Savu'nun yönetmenliğinde dizinin ilk çekimlerine start verdi.
Daha sonra Tolga Savu'nun yönetmenliğinde dizinin ilk çekimlerine start verdi. "İz Bırakanlar" dizisi ocak ayı içerisinde Beyaz TV'de hafta içi her gün üstü ana haber öncesi yayınlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:23
Son Dakika Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, 'Hizmetçiler' ile ekranlara geri dönüyor