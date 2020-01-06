"İz Bırakanlar" dizisinin çekimlere başladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'İz Bırakanlar' dizisinin çekimlere başladı - Son Dakika Magazin

"İz Bırakanlar" dizisinin çekimlere başladı

6 saat önce

Daha sonra Tolga Savu'nun yönetmenliğinde dizinin ilk çekimlerine start verdi.

Daha sonra Tolga Savu'nun yönetmenliğinde dizinin ilk çekimlerine start verdi. "İz Bırakanlar" dizisi ocak ayı içerisinde Beyaz TV'de hafta içi her gün üstü ana haber öncesi yayınlanacak.

Beyaz TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 6 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
İstanbul Üniversitesi yemekhane zammı kararıyla ilgili açıklama yaptı Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü Deniz Baysal ve Seçkin Özdemir, 'Hizmetçiler' ile ekranlara geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
23:03 Mucize Doktor'da beklenen aşk sahnesi geldi! Ali ve Nazlı'nın lunapark macerası - Son Dakika Magazin
22:30 Aleyna Tilki'nin sevgilisi kesenin ağzını açtı! Servet değerinde hediye - Son Dakika Magazin
21:54 İngiliz model Elizabeth Hurley, cesur pozlarıyla dikkat çekti - Son Dakika Magazin
21:26 Ünlü model Bella Hadid, bikinili pozunu paylaştı! Kusursuz fiziğiyle mest etti - Son Dakika Magazin
20:14 Şengül Boybaş, herkesin merak ettiği 'Atiye' karakterinin doğuşunu anlattı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 01:43:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "İz Bırakanlar" dizisinin çekimlere başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]