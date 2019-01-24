Son Dakika Haberleri: İz İletişim Prida’dan 4 ödülle döndü

İz İletişim Prida’dan 4 ödülle döndü

1 saat önce

İz İletişim, Türkiye'nin iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan İDA'nın organizasyonu Prida'dan 4 ödül birden aldı.

İz İletişim Prida’dan 4 ödülle döndü, System.String[]
İz İletişim, Türkiye'nin iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan İDA'nın organizasyonu Prida'dan 4 ödül birden aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:30 

Türkiye, Ekonomi
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