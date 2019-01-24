İz İletişim Prida’dan 4 ödülle döndü
1 saat önce
İz İletişim, Türkiye'nin iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan İDA'nın organizasyonu Prida'dan 4 ödül birden aldı.
İz İletişim, Türkiye
'nin iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan İDA'nın organizasyonu Prida'dan 4 ödül birden aldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:30
Bakan Albayrak: Türkiye Hazine Yönetiminde Aktif ve Agresif Olacak
Eski Fenerbahçeli Gregory Van Der Wiel, Toronto'dan Ayrıldı
Esra Erol'da Programında Yüzlerce Kadının İstismar Ediliği İddia Edildi
Çocuk İstismarında Acı Tablo!