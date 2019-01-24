Son Dakika Haberleri: İz İletişim Prida'dan 4 Ödülle Döndü

İz İletişim Prida'dan 4 Ödülle Döndü

1 saat önce

İz İletişim, Türkiye'nin iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan İDA'nın (İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği) organizasyonu Prida'dan 4 ödül birden aldı.

İz İletişim Prida'dan 4 Ödülle Döndü, System.String[]
İz İletişim, Türkiye'nin iletişim danışmanlığı şirketlerini çatısı altında buluşturan İDA'nın (İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği) organizasyonu Prida'dan 4 ödül birden aldı.

İletişim danışmanlığı alanında 8 yıldır faaliyet gösteren İz İletişim, Türkiye'nin en prestijli halkla ilişkiler ödüllerinden Prida'dan ödülle döndü. İz İletişim; Turkcell'in Geleceği Yazan Kadınlar projesi ile 'Topluma Değer Katan Projeler' dalında, Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project ile 'İtibar Yönetimi' dalında, Erdemir tarafından hayata geçirilen 'Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün' projesiyle de hem 'Sürdürülebilirlik İletişimi' hem de 'Yerel Değerler İletişimi' dallarında olmak üzere toplam 4 Prida Ödülü aldı.

Ajans Başkanı Nedim Özkan, ödülleri "Müşterilerimize özel çözümler üretmek, onların organik bir parçası gibi hareket etmek iş anlayışımızın odağında yer alıyor. 2018 yılında en çok ödül alan halkla ilişkiler ajansı olduk. Çabalarımızın böylesi ödüllerle taçlandığını görmek mutluluk verici ve bizler için motivasyon kaynağı" sözleriyle değerlendirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Güncel
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