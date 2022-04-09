İZ Kariyer Festivali başlıyor - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi'nin İZ'22 adıyla, düzenlediği Kariyer Festivali, iki yıllık çevrim içi aranın ardından 11 Nisan'da kampüste başlıyor. Fırsatlarla dolu festivalle öğrencilerin iş yaşamıyla tanışmasına olanak sağlanması amaçlanıyor.

İZ Kariyer Festivali, 11-29 Nisan tarihleri arasında, üniversitenin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde gerçekleştirilecek. Festivale katılacak 150'ye yakın firmanın yöneticisi, binlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvurularını alarak, onların iş hayatına atılmasına olanak sağlayabilecek.

"UMUT VEREN BULUŞMALAR"

'HayallerimİZ, GayretimİZ, CesaretimİZ, HedeflerimİZ, GeleceğimİZ, KariyerimİZ' konseptiyle ve 'Umut Veren Buluşmalar' ana temasıyla düzenlenen festivalde, üç ayrı kategoride buluşmalar gerçekleştirilecek.

İZ Bırakan Kariyer kategorisinde, Öğrenci Merkezi'nin şubat ayında öğrencilere yaptığı 'Kariyer Anketi' sonuçlarına göre onların en fazla dinlemek istediği profesyoneller kampüste ağırlanacak. Sektör lideri konuşmacılar, katılımcılarla tecrübelerini paylaşarak onlara kariyer rotalarını oluşturmalarında yol gösterecek.

Açılış konuşmasını Pegasus Havayolları CEO'su Mehmet Tevfik Nane'nin yapacağı festivalde öğrenciler, oyuncu ve anı zamanda İhtiyaç Haritası Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, BigChefs Kurucusu Gamze Cizreli, Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Mezura Sağlık Beslenme Uzmanı ve Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak, Ay Yapım Yapımcısı Yamaç Okur ve FutureBright Group Kurucu Başkanı Akan Abdula gibi alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

İZ Bırakan Mezunlar kategorisinde, Yeditepe Üniversitesi'nin başarılı mezunları öğrencilerle buluşacak.

MÜLAKAT SİMÜLASYONLARI, VAKA VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

İZ Bırakan Markalar kategorisinde ise Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen işveren markalarının İK temsilcileri, mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, staj ve iş görüşmeleriyle öğrencilere deneyimler yaşatacak. Festivalde kurulacak firma stantlarında öğrenci ve mezunların iş ve staj başvuruları toplanacak.

Şenlik havasında geçecek olan İZ Kariyer Festivali, binlerce öğrenci ve mezunun gün boyu düzenlenen oturumlarda sektör liderleriyle bir araya gelmesini sağlayacak. Medya, mühendislik, eczacılık gibi birçok alandan yetkin isim, kurumların gelecekteki stratejilerini ve gelecek neslin, yeni çağın iş dünyasına adaptasyon süreçlerini anlatacak.

Pandemi nedeniyle iki yıldır çevrim içi yapılan, bu yıl yüz yüze gerçekleştirilecek festivale şimdiden yoğun ilgi oluştu.