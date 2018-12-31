Son Dakika Haberleri: 'İz – Trace' Sergisi Ocak Ayında Trump'ta

'İz – Trace' Sergisi Ocak Ayında Trump'ta

32 dakika önce

Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan Trump Art Gallery, yerli ve yabancı sanatçılara ve sanat eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

'İz – Trace' Sergisi Ocak Ayında Trump'ta, System.String[]

Trump Art Gallery bu kez ünlü moda tasarımcısı Hasan Koca'nın 'İz – Trace' adlı resim sergisi için kapılarını açıyor.

Kadın ve erkek giyimini aynı koleksiyonda buluşturarak Türk modasında unisex tasarıma öncülük eden genç moda tasarımcısı Hasan Koca'nın 'İz – Trace' resim sergisi, sanatçının 10 yıl içinde ürettiği resim çalışmalarından oluşuyor.

Hasan Koca'nın ilk dönem çalışmalarında yer alan erkek ve kadın figürleri 'İz (Trace)' sergisinde belirsiz formalara dönüşüyor, moda tasarımlarında kullandığı geometrik formların ortaya çıkışına izleyici tanıklık ediliyor. Sergi aynı zamanda, Koca'nın şehir hayatının bulanık halinden uzaklaşarak kendiyle kaldığı ve bunu bir kaçış olarak görerek İstanbul'dan uzaklaştığı dönemlerdeki üretim süreçlerini yansıtıyor.

Ayrıca sergi süresince; Birkan Sokullu, Burcu Biricik, Kemal Doğulu, Keremcem, Murat Boz, Murat Dalkılıç ve Sarp Apak gibi pek çok ünlüye kıyafet tasarlayan Hasan Koca'nın moda tasarımları da ziyaretçilere ve satışa açık olacak.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği sergi, Ocak ayı boyunca Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:25 Kaynak: Bültenler

Hasan Koca, Donald Trump, Güncel
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