Son Dakika Haberleri: İz (Trace)' Sergisi Trump'ta Açıldı

İz (Trace)' Sergisi Trump'ta Açıldı

23 dakika önce

TRUMP Art Gallery, bu ay ünlü modacı Hasan Koca'nın sergisine ev sahipliği yapıyor.

İz (Trace)' Sergisi Trump'ta Açıldı, System.String[]
TRUMP Art Gallery, bu ay ünlü modacı Hasan Koca'nın sergisine ev sahipliği yapıyor. 'İz (Trace)' isimli resim sergisi, sanatçının 10 yıl içinde ürettiği resim çalışmalarından oluşuyor.

Trump Alışveriş Merkezi'nde yer alan Trump Art Gallery, bu kez ünlü moda tasarımcısı Hasan Koca'nın 'İz (Trace)' adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Türk modasında unisex tasarıma öncülük eden genç moda tasarımcısı Hasan Koca'nın 'İz (Trace)' isimli resim sergisinde, Koca'nın son 10 yılda hayata geçirdiği çalışmalar ve tasarımlarında kullandığı geometrik formlar üzerinden ortaya çıkardığı eserler sergileniyor. Sergi aynı zamanda, Koca'nın şehir hayatının bulanık halinden uzaklaşarak kendiyle kaldığı ve bunu bir kaçış gibi görerek İstanbul'dan uzaklaştığı dönemlerdeki üretim süreçlerini yansıtıyor.

Ayrıca sergi süresince; Birkan Sokullu, Burcu Biricik, Kemal Doğulu, Keremcem, Murat Boz, Murat Dalkılıç ve Sarp Apak gibi pek çok ünlüye kıyafet tasarlayan Hasan Koca'nın moda tasarımları da ziyaretçilere ve satışa açık olacak.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği sergi, ocak ayı boyunca ziyaret edilebilir. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:19 Kaynak: DHA

Hasan Koca, Donald Trump, Kültür Sanat
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