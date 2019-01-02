İz (Trace)' Sergisi Trump'ta Açıldı
23 dakika önce
TRUMP Art Gallery, bu ay ünlü modacı Hasan Koca'nın sergisine ev sahipliği yapıyor.
TRUMP Art Gallery, bu ay ünlü modacı Hasan Koca
'nın sergisine ev sahipliği yapıyor. 'İz (Trace)' isimli resim sergisi, sanatçının 10 yıl içinde ürettiği resim çalışmalarından oluşuyor. Trump
Alışveriş Merkezi'nde yer alan Trump Art Gallery, bu kez ünlü moda tasarımcısı Hasan Koca'nın 'İz (Trace)' adlı resim sergisine ev sahipliği yapıyor.
Türk modasında unisex tasarıma öncülük eden genç moda tasarımcısı Hasan Koca'nın 'İz (Trace)' isimli resim sergisinde, Koca'nın son 10 yılda hayata geçirdiği çalışmalar ve tasarımlarında kullandığı geometrik formlar üzerinden ortaya çıkardığı eserler sergileniyor. Sergi aynı zamanda, Koca'nın şehir hayatının bulanık halinden uzaklaşarak kendiyle kaldığı ve bunu bir kaçış gibi görerek İstanbul
'dan uzaklaştığı dönemlerdeki üretim süreçlerini yansıtıyor.
Ayrıca sergi süresince; Birkan Sokullu
, Burcu Biricik
, Kemal Doğulu
, Keremcem
, Murat Boz
, Murat Dalkılıç
ve Sarp Apak
gibi pek çok ünlüye kıyafet tasarlayan Hasan Koca'nın moda tasarımları da ziyaretçilere ve satışa açık olacak.
Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği sergi, ocak ayı boyunca ziyaret edilebilir. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:19 Kaynak: DHA
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