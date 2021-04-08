Iza buğdayı çimindeki B ve E vitamininin diğerlerine göre çok daha zengin olduğu tespit edildi - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ), ıza buğdayı çimlerinin diğer buğday türlerinden daha yüksek oranda B1, B2, B5 ve E vitamini içerdiği belirlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Pehlivan Karakaş, doktora öğrencisi Çisem Nildem Keskin ve yüksek lisans öğrencisi Ferdi Ağıl ile ızanın hem dane hem de çim kısımlarında B ve E vitaminleri içeriklerinin belirlenmesi ve antioksidan aktivitelerinin değerlendirilmesi üzerine çalışma yaptı.

BAİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi tarafından finanse edilen proje kapsamında yürütülen çalışmada, ıza çimlerinin B1, B2, B5 ve E vitamini açısından çatal siyez, ekmeklik ve makarnalık buğdaylara göre çok daha zengin bir içeriğe sahip olduğu ispatlandı.

Bu çalışmalar uluslararası dergide yayımlanarak tüm dünyaya duyuruldu.

Doç. Dr. Karakaş, AA muhabirine, elde ettikleri veriler sonucunda ıza buğday çiminin modern buğday türlerinden daha zengin biyoaktif içeriğe sahip olduğunun ortaya çıkarıldığını anlattı.

Izadaki B ve E vitaminlerinin, karbonhidrat gibi temel enerji kaynağı olan besinlerin vücutta enerjiye çevrilmesini sağladığını aktaran Karakaş, bunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kalp-damar sağlığının korunmasının yanı sıra beyin fonksiyonları ve beyinde enerji üretimi için gerekli olduğunu, ayrıca yaşlanmaya karşı koruyucu etki yaptığını dile getirdi.