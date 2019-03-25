İzafi Portreler" Sergisi Açıldı
1 saat önce
Fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Haluk Arda Oskay'ın "İzafi Portreler" isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Fotoğraf sanatçısı ve akademisyen Haluk Arda Oskay'ın "İzafi Portreler" isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sakarya Üniversitesi
(SAÜ) Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi sergi salonunda gerçekleştirilen açılış programında konuşan Oskay, akademik hayatının başladığı üniversiteye sergiyle geri dönmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Albert Einstein
izafiyet teorisinden yola çıkarak sergi için "İzafi Portreler" başlığını kullandığını aktaran Oskay, "Çalışmalarımda zamanın göreceliliğinden, izafi olmasından bahsetmeye çalıştım. Zamanı iki boyuta indirgeyerek plastik değerleri de içine katarak oluşturmaya çalıştım." dedi.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kadriye Didem Atiş, katkılarından dolayı Oskay'a teşekkür belgesi takdim etti.
Sergi, 2 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:09 Kaynak: AA
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