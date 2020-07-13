İZAYDAŞ, altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu olma hedefinde - Son Dakika

İZAYDAŞ, altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu olma hedefinde

Türkiye'nin atık yönetimindeki lider kuruluşu İZAYDAŞ'ın hazırladığı ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren altı adet Ulusal Meslek Standardında pilot sınav uygulamaları tamamlandı.

Türkiye'nin atık yönetimindeki lider kuruluşu İZAYDAŞ'ın hazırladığı ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren altı adet Ulusal Meslek Standardında pilot sınav uygulamaları tamamlandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir kuruluşu olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığı Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü ile atık işleme alanına yönelik meslek standardı hazırlama süreci başlatılmış oldu. Ulusal meslek standardı hazırlama süreci hakkında MYK eğitimcileri İZAYDAŞ'ta genel bilgilendirme yaparak dört farklı komisyon ile çalışmalara başladı. Moderatör eşliğinde yapılan çalışmalar neticesinde Taslak Ulusal Yeterlilik Metinleri hazırlandı. Bu metinler 41 farklı kurum ve kuruluş olmak üzere sektör görüşüne gönderildi. Gelen görüşler komisyonlar tarafından değerlendirildi ve metinlerde gerekli güncellemeler yapıldı. Ulusal yeterlilikler için soru bankaları hazırlama sürecinin ardından her bir meslek için pilot sınav uygulaması yapılarak, gerçek sınav öncesi hem süreçler hem de metinler test edildi. Sınavlar teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı yapıldı. Pilot sınav uygulaması sonucunda her bir meslek dalı için pilot sınav sonuç raporu hazırlandı. Pilot sınav uygulamasında gerek sorularda gerekse metinlerde tespit edilen eksiklikler tamamlandı. Bu işlemlerden sonra nihai rapor MYK'ya verilerek süreç sonlandırıldı. İZAYDAŞ, hazırlanan altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu olmayı hedefliyor. Bunun için çalışmalar MYK ile koordineli olarak sürdürülüyor.


Çevre sektöründe aktif olarak ihtiyaca cevap verebilecek ve İZAYDAŞ ile MYK arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan altı adet meslek standartları; atık besleme elemanı, atık yakma operatörü, atık yakma ön işlem elemanı, atık yakma saha elemanı, düzenli depolama bertaraf saha elemanı, tıbbi atık sterilizasyon tesisi elemanı olarak sıralanıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İZAYDAŞ, altı meslek dalında belgelendirme kuruluşu olma hedefinde - Son Dakika
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