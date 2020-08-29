İZBAN 10. yaşını kutluyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) ortaklığında kurulan İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Anonim Şirketi (İZBAN), 10. yaşını kutluyor.

İZBAN'dan yapılan yazılı açıklamada, ilk yolcusunu Büyük Zafer'in yıl dönümü 30 Ağustos 2010'da taşıyan İZBAN'ın geride kalan 10 yılda, 720 milyona yakın yolcuya hizmet verdiği belirtildi. İlk etapta Aliağa-Cumaovası arasında 80 kilometrelik hatta 31 istasyonda çalışan İZBAN halen Aliağa- Selçuk arasında 41 istasyonun bulunduğu 136 kilometrelik hatta günde 275 sefer yaptığı bildirildi.

2013'te Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından "En iyi iş birliği" kategorisinde büyük ödülü kazanan İZBAN'ın 24 Ekim 2017'de 347 bin yolcu ve Ekim 2017'de aylık 9 milyon 400 bin yolcuya hizmet verdiği dönemler en fazla yolcu taşıdığı tarihler oldu.