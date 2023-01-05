İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi - Son Dakika
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İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi

05.01.2023 23:16

İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi İZBAN arızalandı: Yolcular raylarda yürüdü, 'kalasla' tren değiştirdi İzmir Banliyö Sistemi'nde gün içerisinde yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürürken, bazıları ise iki tren arasına konula 'kalas'...

İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi

İZBAN arızalandı: Yolcular raylarda yürüdü, 'kalasla' tren değiştirdi

İZMİR - İzmir Banliyö Sistemi'nde gün içerisinde yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürürken, bazıları ise iki tren arasına konula 'kalas' sayesinde tren değiştirdi.

İZBAN'da gün içerisinde yaşanan teknik arıza, yolcuları zor duruma soktu. Yaşanan teknik arıza nedeniyle trenler Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamayınca, bazı vatandaşlar trenden inip raylar üzerinde yürüyerek Alsancak İstasyonu'na ulaşmaya çalıştı.

Trenler arası 'kalaslı' aktarma

Yolcular, yetkililerin iki tren arasına koydukları kalas ile bir diğer trene geçiş yaptı. Vatandaşın, İZBAN ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arıza giderildi, seferler normale döndü

İZBAN tarafından yaşanan teknik arıza nedeniyle sosyal medyadan şu paylaşımda bulunuldu: "Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle trenlerimiz şu anda Alsancak ve Hilal istasyonlarına giriş yapamıyor, diğer hattı kullanarak Halkapınar'dan Kemer'e geçiş yapıyor. Yolcularımızın bilgisine sunarız." Ayrıca, İZBAN'da ilerleyen saatlerde teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

Kaynak: İHA
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Alsancak, İzmir, İZBAN, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZBAN arızalandı: Yolcular 'kalasla' tren değiştirdi - Son Dakika
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