İZBAN AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
1 saat önce
Demiryol-İş Sendikasının, İZBAN çalışanlarına yönelik yüzde 26'lik zam teklifini kabul ettiği, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.
Demiryol-İş Sendikasının, İZBAN çalışanlarına yönelik yüzde 26'lik zam teklifini kabul ettiği, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:35
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