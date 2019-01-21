Son Dakika Haberleri: İZBAN AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

İZBAN AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

1 saat önce

Demiryol-İş Sendikasının, İZBAN çalışanlarına yönelik yüzde 26'lik zam teklifini kabul ettiği, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

İZBAN AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]
Demiryol-İş Sendikasının, İZBAN çalışanlarına yönelik yüzde 26'lik zam teklifini kabul ettiği, toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:35 

Ekonomi
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