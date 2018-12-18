İzban Çalışanları Bordrolarını İstasyon Binasına Astı

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grevde, İZBAN çalışanları kamuoyunda yüksek maaş aldıklarına ilişkin iddiaların ortaya atılmasının ardından bordrolarını Alsancak İstasyonu'na astı.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grevde, İZBAN çalışanları kamuoyunda yüksek maaş aldıklarına ilişkin iddiaların ortaya atılmasının ardından bordrolarını Alsancak İstasyonu'na astı.



Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin 9 gündür devam ettiğini, işverenin kendilerine yeni bir zam önerisiyle gelmediğini söyledi.



Aldıkları ücretlerle ilgili bilgi kirliliğinin yaşandığını dile getiren Ervüz, şunları kaydetti:



"Belediye, İZBAN ve TCDD bizimle görüşeceğine, gazeteci arkadaşların vasıtasıyla kamuoyuna farklı bilgiler yayıyorlar. En büyük ücreti verdikleri sınırlı sayıdaki 3 ya da 4 arkadaşımızın bordrosunu normal ücretmiş gibi, ortalama ücret gibi takdim ettiler. Kamuoyuna yanlış bilgi verilmemesi için tekniker, teknisyen ve makinist arkadaşlarımızın ekim ve kasım ayındaki bordrolarını istasyon binasına astık."



Ervüz, 56 İZBAN çalışanının çıplak asgari ücret aldığını, diğerlerinin ise asgari ücretin biraz üstünde maaşları olduğunu aktardı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun devam eden grevle ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren Ervüz, "Kemal Bey 'asgari ücret olarak 2 bin 200 lira vereceğim' dedi ama Aziz Başkan 'biz zaten veriyoruz' dedi. O ücretin içerisinde ikramiye, iş güçlüğü, yakacak yani giydirilmiş ücretlerden bahsetmeye başladı ancak Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle çıplak asgari ücretten bahsetti." diye konuştu.



Ervüz, konuyu CHP Genel Merkezi'ne taşımalarına rağmen durumda bir değişiklik olmadığını da kaydetti.

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