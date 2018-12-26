İZBAN çalışanları son teklifi kabul etmedi
31 dakika önce
Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Yüzde 25,40 yani yüzde 26 oranında zam teklif ettiler.
Demiryol-İş İzmir
Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Yüzde 25,40 yani yüzde 26 oranında zam teklif ettiler. Bizim taleplerimizin toplamı yüzde 34-35 civarında. Bundan sonra greve devam edeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:13
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