Son Dakika Haberleri: İzban'da Çalışan Tekniker İntihar Etti

İzban'da Çalışan Tekniker İntihar Etti

13 dakika önce

İZMİR'de, İZBAN Genel Müdürlüğü'nde araç bakım teknikeri olarak görev yapan Ahmet Y. (35), 7'nci katta bulunan evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

İzban'da Çalışan Tekniker İntihar Etti, System.String[]
İZMİR'de, İZBAN Genel Müdürlüğü'nde araç bakım teknikeri olarak görev yapan Ahmet Y. (35), 7'nci katta bulunan evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İzmir'de, raylı sistemle toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'da araç bakım teknikeri olarak 5 yıldır görev yapan Ahmet Y., Çiğli Evka- 2'de evlerinin bulunduğu apartmanın 7'nci katından atlayarak intihar etti. Bekar olan Ahmet Y.'nin bir süredir, bipolar bozukluk (iki uçlu duygudurum bozukluğu) nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi. Ahmet Y.'nin yarın Çiğli Evka-2'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından, Menemen'de toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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