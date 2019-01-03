İzban'da Grev Devam Ediyor

Sendika Başkanı Ervüz Ben işçiler için 700 lira seyyanen zam, 112 gün ikramiye istediğimizi söyledimİzmir'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa işlettiği, raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapılan İZBAN'da başlayan grev, 25 gündür devam ediyor.

Sendika Başkanı Ervüz Ben işçiler için 700 lira seyyanen zam, 112 gün ikramiye istediğimizi söyledim



İzmir'de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa işlettiği, raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapılan İZBAN'da başlayan grev, 25 gündür devam ediyor. İZBAN grevi sürerken, metro ve tramvayda da grev hazırlıkları başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, metro ve tramvay işçileri ile yaptığı toplantının ardından açıklama yapan Demiryol-İş İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, İşveren, metro ve tramvay işçilerine teklif edilen ücret zammının kabul edilmesi koşuluyla İZBAN'a yüzde 30 oranında zam teklifi yapılacağını söyledi dedi.



İzmir'de İZBAN grevi sürerken, metro ve tramvayda da grev hazırlığı başladı. Sendika, İzmir trafiği için önemli konumda olan metro ve tramvay için greve çıkacağı tarihi henüz netleştirmedi. İşçiler greve hazırlanırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün (çarşamba) personel ile toplantı yaparak, metro ve tramvay işçilerine yüzde 25 oranında ücret zammı önerdi. Kocaoğlu, bu teklifin kabul edilmesi durumunda İZBAN için de 'yüzde 30' teklifini ortağı TCDD'ye ileteceğini söyledi. Ancak sendika kanadından her iki teklife de olumsuz yanıt geldi.

Bu gelişmenin ardından Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz'den açıklama geldi. Kocaoğlu'nun İZBAN için kendilerine bir teklif sunmadığını söyleyen Ervüz, Kocaoğlu'nun metro ve tramvay için önerisi kabul edilmedi. Ben de işçiler için 700 lira seyyanen zam, 112 gün ikramiye istediğimizi söyledim. Başkan Kocaoğlu kabul etmedi. 'Sonuna kadar greve gidebilirsiniz, ölümüne greve gidebilirsiniz' dedi. Tam kapıdan çıkarken 'Eğer siz yüzde 25'i kabul etseydiniz, ben de İZBAN için ortağıma yüzde 30 teklif edecektim' dedi. Orta yerde bir şey söyledi, yani ortada teklif falan yok. Bize bir teklif yapılmadı. Çalışan arkadaşlara teklif yaptı, onlar da verilen rakamı reddetti. Sendika sadece aracı oldu, hatta sendika salondan çıkarıldı dedi. İZBAN ile ilgili teklifin ön şartının, metronun önerilen zammının kabul edilmesi olduğunu söyleyen Ervüz, Metro ve tramvay işçileri kabul etmediği için İZBAN'a yeni bir teklif verilmedi diye konuştu.



METRO VE TRAMVAY İÇİN YÜZDE 30.55



Metro ve tramvayda çalışan personel için yüzde 30.55 oranında ücret zammı istediklerini aktaran Hüseyin Ervüz, Kocaoğlu, yüzde 25 oranında teklif yaptı, onu da odadan çıkınca yaptı. Daha önce yüzde 14 ücret zammı önermişti, şimdi o da yok. Sıfır zam diye konuştu. Metroda çalışan 499 kişiden 212'sinin asgari ücretli olduğunu söyleyen Ervüz, sürüş tazminatı ve vardiya tazminatı taleplerinin olduğunu aktardı.



İŞÇİLERİN ALDIĞI RAKAMLARI AÇIKLADI



İZBAN'da da işçilerin aldığı ücretleri açıklayan Hüseyin Ervüz, şunları söyledi Tekniker mevcut durumda aile yardımları ve sosyal haklar dahil 2 bin 651 lira ortalama ücret alıyor. Burada 1860 lira alan da var 2 bin 324 lira alan da var. Ama aile yardımlarını ekleyince ortalama 2 bin 651 lira alıyor. İşveren bize 3 bin 212 lira teklif ediyor. Yol yemek hariç. Sendika olarak biz ortalama 3 bin 482 lira talep ediyoruz. Makinist arkadaşlarımız için 2 bin 567 lira mevcut durum ortalaması var. 3 bin 205 lira işveren teklifi var. Bu teklifler de ortada yok. Masada teklif ediyorlar, masadan kalkınca balon gibi sönüyor. Bizim talebimiz 3 bin 548 lira. Teknisyenler 2 bin 547 lira, yine onların da 1867 lira neti var. İşveren bize ortalamada net 3 bin 132 lira teklif etti. Evli ve bekar olmasına göre ortalama esneklik gösteriyor. Vezne ve gişe personeli, kasa tazminatı dahil eline ortalamada 2 bin 410 lira geçiyor. İşveren teklifi 2 bin 843 TL. Sendikanın talebi ortalama 3 bin 555 lira. Biz ayrıca iş riskini makinist arkadaşlarda kilometre tazminatı olarak istiyoruz. İşveren teklifinde ise vardiya tazminatı ve yüksek gerilim tazminatı yok. Ayrıca ücretlerin 2 bin liranın üzerinde olmasının nedenleri, ikramiyelerin ücretlere eklenmesi.



Başkan Ervüz, Bu kurum, yüzde 50'si TCDD'nin, yüzde 50'si İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin. Bu iki şirket arasında bir konsensüs var mı yok mu, orada niyet okuyamadığımız için bilmiyoruz. Aziz Kocaoğlu, yaptığı açıklamalarda bu dönem toplu iş sözleşmesi yetkisini TCDD'ye devrettiğini söylüyor. TCDD ise bir defa bizden brifing aldı. Daha sonra herhangi bir teklif sunmadı dedi. - İzmir

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