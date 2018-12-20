İzban'da Keşif Yapılacak

İZMİR'de raylı sistemle toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'da çalışan işçilerin başlattığı grev sürerken, Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, taşeron personel ile trenlerlerin çalıştırıldığını belirterek, ihtiyati tedbir istemiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesi'ne başvurdu.

İZMİR'de raylı sistemle toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'da çalışan işçilerin başlattığı grev sürerken, Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, taşeron personel ile trenlerlerin çalıştırıldığını belirterek, ihtiyati tedbir istemiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, bugün İZBAN Genel Müdürlüğü'nde keşif ve bilirkişi incelemesi yapacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığı ile işletilen İZBAN'da, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 10 Aralık'ta başlayan grev devam ediyor. Grevdeki İZBAN personelinin tren seferlerini durdurmasının ardından, işveren greve katılmayan taşeron personel ile günün yoğun saatlerinde 24 dakika aralıklarla seferleri yapmayı sürdürdü. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi de 'grev kırıcılığı yapıldığı' iddiasıyla dava açtı. Davanın ilk duruşması, bugün Karşıyaka 1. İş Mahkemesi'nde görüldü. Sendika avukatı Erol Özcan, grevdeki işçilerin mağduriyetinin büyümemesi için ihtiyadi tedbir kararı alınmasını istedi. Mahkeme hakimi de bugün saat 15.00'te bilirkişi heyeti ile birlikte İZBAN Genel Müdürlüğü'ne gidilerek, inceleme ve keşif yapılmasına karar verdi. Yarın saat 14.00'te yapılacak duruşmada ise mahkemenin karar vermesi bekleniyor.



'UMARIM BU ENGEL ORTADAN KALKAR'



Duruşmanın ardından açıklama yapan sendika avukatı Erol Özcan, "İZBAN'da 10 Aralık'ta grev başlamıştı. Ancak işveren grevdeki işçilerin yaptığı işi taşerondan temin ederek 7 kişiye yaptırmaktaydı. Bu durum iş kanununa aykırı. Bugün keşif yapılacak. Yarın da duruşması olacak. İnşallah hayırlı ve adalete yakın bir karar çıkar" dedi. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de, "Başından beri burada bir grev kırıcılığı yapıldığını düşünüyorduk. Keşiften sonra çıkacak sonucun ben de doğru bir sonuç olmasını temenni ediyorum. İşçi arkadaşlarımız adına, çıktıkları yolda, mücadele yolunda engel olarak gördüğümüz grev kırıcılığının, başarı oranını düşürdüğü ortada. Umarım bu engel de ortadan kalkar. Adaletli bir şekilde, kanuna uygun bir şekilde biz grevimizi yaparız. Grevden de hayırlı bir sonuç alırız" diye konuştu.



- İzmir

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