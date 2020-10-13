İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı - Son Dakika

İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı

13.10.2020 00:11
İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı, System.String[]

İZMİR'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri ile ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli yakalandı.

İZMİR'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri ile ilgili başlatılan soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. Sosyal medyada vatandaşların büyük tepki gösterdiği Cem K. ile Gökçen Ö.'ye toplamda 12 bin 974 TL idari para cezası kesildi.

Toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görüldü. Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

12 BİN 974 TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Sosyal medyadaki tepkilerin ardından polis ekipleri, İZBAN'da sigara içen şüphelilerin Cem K. ile Gökçen Ö.olduğunu saptadı. Cem K. ile Gökçen Ö.'ye Kabahatlar Kanunu kapsamında 6 bin 487'şer lira para cezası kesildiği öğrenildi.


İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı
İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı
İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı

Toplu Taşıma, Sigara, Şarkı, İZBAN, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içenlere ceza yağdı - Son Dakika

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