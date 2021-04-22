İZBAN'da 3 yıllık tam uzlaşma - Son Dakika

İzmir'de, şehir içi ulaşımın yükünü çeken ve Aliağa- Selçuk arasındaki 136 kilometrelik hat üzerinde raylı toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'da, yönetim ile Demiryol İş Sendikası arasındaki toplu iş görüşmelerinde tam uzlaşma sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi - TCDD ortaklığındaki İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) yönetimi ile Demiryol İş Sendikası arasında bir süredir toplu iş sözleşmesi görüşmeleri vardı. Görüşmelerin sonucunda tam anlaşma sağlandı. İZBAN ile Demiryol İş Sendikası arasındaki anlaşmanın geçerlilik süresinin ise 3 yıl olduğu vurgulandı.

10 yıllık süreçte hat uzunluğunu 80 kilometreden 136'ya, istasyon sayısını 30'dan 41'e, vagon sayısını ise 24'den 219'a çıkarıp Avrupa'nın en hızlı büyüyen raylı sistemlerinden biri konumuna gelen İZBAN, pandemi öncesine kadar günde 300 bine yakın yolcu taşıyordu.

Özellikle kuzey-güney aksında kritik öneme sahip toplu taşıma hizmeti veren İZBAN, pandemi döneminde hizmetine kesintisiz devam etmiş, kısıtlama kapsamı dışındaki yolcular için ek seferleri devreye almış, sefer sıklığını merkez hatta 6 dakikaya kadar indirerek yolcu sağlığı için gerekli tüm önlemleri alarak önemli bir misyon üstlenmişti. - İZMİR