İzban'daki Ek Seferlerin Durdurulması Trafik Yoğunluğunu Arttırdı

İzmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) grevde, Demiryolu İşçileri Sendikası'nın (Demiryol-İş) başvurusu üzerine mahkemenin kısıtlı bir hat ve zaman diliminde sürdürülen ek seferlerin durdurması kararı, kenttin ana arterlerinde trafik yoğunluğunun oluşmasına neden oldu.

İzmir Banliyö Sistemi AŞ'deki (İZBAN) grevde, Demiryolu İşçileri Sendikası'nın (Demiryol-İş) başvurusu üzerine mahkemenin kısıtlı bir hat ve zaman diliminde sürdürülen ek seferlerin durdurması kararı, kenttin ana arterlerinde trafik yoğunluğunun oluşmasına neden oldu.



Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grevde, sendika grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesi'ne başvurdu.



Mahkeme, dün verdiği kararda sendika üyesi olmayan 7 işçinin saat 06.00-11.00 ile 16.00-21.00 arasında 24 dakikalık aralıklarla yaptığı seferleri durdurma kararı aldı.



Kararın ardından bugün sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen İzmirliler, İZBAN yerine özel araçlarını kullandı, toplu ulaşımda ise belediye otobüsü ve İzmir Metro AŞ'yi tercih etti.



Özellikle Metro'nun Halkapınar istasyonundaki yoğunluk dikkati çekti.



İZBAN'ın Halkapınar İstasyonu'nun girişi vatandaşların istasyonu kullanmamaları için bant şeritlerle kapatılırken, güvenlik görevlileri gelen yolcuları bilgilendirdi.



İZBAN'daki tren seferlerinin durması şehirdeki araç trafiğini de olumsuz etkiledi. Trenlerin sefer güzergahı üzerindeki Çiğli ve Karşıyaka ilçeleri yönünden Konak yönüne gidişte araç yoğunluğu gözlendi. Sabah saatlerinde Altınyol ve çevre yolunda trafik yavaş ilerledi.



-"Bu problemi çözmelerini istiyorum"



Zeliha Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavişehir'e gitmek için İZBAN İstasyonu'na geldiğini ancak ek seferlerin de durdurulduğunu görünce şaşırdığını söyledi.



Çok zor durumda olduklarını belirten Özgür, "Tren seferinin iptal edildiğini bilmiyordum. Bir an önce yetkililerin bu problemi çözmelerini istiyorum." dedi.



Ulaş Yıldırım da grevden memnun olmadığını ifade etti.



İZBAN işçilerinin de haklarını almalarını isteyen Yıldırım, "Grev büyüdü İZBAN seferleri hiç yapılmıyor. Grevin bir an önce bitmesini umuyorum. Ben de bir vatandaşım mağdur olduğumu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.



Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde, İZBAN yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talebi kabul etmeyen sendika, 10 Aralık'ta grev kararını uygulamaya koymuştu.



İZBAN, günlük 300 bin civarında yolcu taşıyor.

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