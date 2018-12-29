İzban'daki Ek Seferlerin Durdurulmasına İtiraz
50 dakika önce
İzmir Banliyö AŞ (İZBAN), grev nedeniyle koyduğu ek tren seferlerini sendikanın başvurusu üzerine iptal eden mahkeme kararına itiraz etti.
İzmir
Banliyö AŞ (İZBAN), grev nedeniyle koyduğu ek tren seferlerini sendikanın başvurusu üzerine iptal eden mahkeme kararına itiraz etti.
İZBAN avukatları tarafından Karşıyaka
1. İş Mahkemesine yapılan itirazda ek seferlerin durdurulması kararının iptali istendi.
Mahkemenin 31 Aralık
Pazartesi günü itirazı değerlendireceği bildirildi. Türkiye
Demiryolu İşçileri Sendikası ile İZBAN arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık
'ta grev kararı alınmış, İZBAN'ın grevin neden olduğu sıkıntıyı asgariye indirebilmek amacıyla koyduğu ek seferler sendikanın başvurusu üzerine Karşıyaka 1. İş Mahkemesi kararıyla 24 Aralık'ta durdurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:28 Kaynak: AA
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