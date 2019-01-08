İzban'daki Grevin Ertelenmesi

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grevin Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesine ilişkin, "Karar bizi üzmüştür.

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grevin Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesine ilişkin, "Karar bizi üzmüştür. Trenlerin başlaması, işverenin işçi arkadaşlarımızı işlerine davet etmesine bağlı. Bizim kanuna muhalefet eden bir anlayışımız yok." dedi.



Ervüz, sendika binasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 30'uncu gününe giren grevde Cumhurbaşkanlığının verdiği grev erteleme kararını gece öğrendiklerini söyledi.



Kararın, grevlerin istendiği zaman ertelenebildiğini gösterdiğini ifade eden Ervüz, şunları belirtti:



"Bu karar grevin siyasal olmadığının bir ifadesi. Bize, 'Bu grev ideolojik bir grevdir, bu grev CHP'nin İzmir'de kaybetmesine yönelik çabaların sonucudur.' diyenler vardı. Grevin ertelenmesi bunlara bir cevaptır. Mademki bu kadar süredir ertelemeyi düşünüyorlardı neden bu işçileri ekmeksiz bıraktılar, sigortalarının yatmasını engellediler. Baştan bu kararı alıp uygulamaya koysalardı daha iyiydi."



Ervüz, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin dün akşam sosyal medyadan greve ilişkin yaptığı paylaşımın kendilerini ümitlendirdiğini, sundukları teklifle işverenin verdiği arasındaki 5 - 6 puanın kapatılmasına yardımcı olacağını düşündüklerini belirtti.



Kararın uygulanacağını anlatan Ervüz, "Karar, bizi üzmüştür. Trenlerin başlaması, işverenin işçi arkadaşlarımızı işlerine davet etmesine bağlı. İşçi arkadaşlarımız ne zaman işe davet edilirse trenler o zaman çalışmaya başlayacak. Bizim kanuna muhalefet eden bir anlayışımız yok. Büyük bir ihtimalle seferler yarın başlar." dedi.



Ervüz, açıklama sonrası grevin sürdüğü İZBAN Alsancak İstasyonu'nda işçilerle bir araya geldi.



Öte yandan İZBAN'dan yapılan açıklamada seferlerin en hızlı şekilde başlaması için planlama yapıldığı belirtildi.

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