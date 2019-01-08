Son Dakika Haberleri: İzban'daki Grevin Ertelenmesi

İzban'daki Grevin Ertelenmesi

1 saat önce

Türk-İş ve Demiryol-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grevle ilgili, "Sendika olarak bugüne kadar İZBAN işçilerinin talebi doğrultusunda hareket ettik.

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Türk-İş ve Demiryol-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grevle ilgili, "Sendika olarak bugüne kadar İZBAN işçilerinin talebi doğrultusunda hareket ettik. Grevin siyasi bir tarafının olmadığı, grev erteleme kararıyla net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu kararı doğru bulmuyoruz." dedi.

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İZBAN'a bağlı iş yerlerindeki grevin Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün süreyle ertelendiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Öncelikle bu karar, bazı çevrelerin, grevin siyasi ve ideolojik nedenlerle alındığı yönündeki iddialarını çürütmüştür. Sendika olarak siyasi bir taraf olmak için değil, işçilerimizin haklı taleplerini dile getirmek ve onlardan gelen talep doğrultusunda grev kararı aldık. 342 arkadaşımızın önüne 2 kez sandık koyduk, 2'sinde de yüzde 99,9 tekliflere 'hayır' sonucu çıktı. Grev kararı böyle alındı."

Ne işçilerin ne de İzmir'deki vatandaşların üzülmesini istediklerini ifade eden Ergün Atalay, "Sendika olarak bugüne kadar İZBAN işçilerinin talebi doğrultusunda hareket ettik. Grevin siyasi bir tarafının olmadığı, grev erteleme kararıyla net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu kararı doğru bulmuyoruz. Grevin 30 gün devam etmesinin ardından ertelenmesini de yadırgıyoruz." diye konuştu.

Atalay, alınan kararın ardından işçilerin bugün grev pankartlarını söktüğünü, İZBAN'ın işçileri iş yerine çağırmasıyla da seferlerin başladığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:54 Kaynak: AA

Ekonomi
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