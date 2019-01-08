Son Dakika Haberleri: İzban'daki Grevin Ertelenmesi

İzban'daki Grevin Ertelenmesi

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'daki grevin sona ermesinin ardından, ulaşımın aksamaması amacıyla oluşturulan ilave otobüs ve minibüs seferlerini kaldıracağını duyurdu.

İzban'daki Grevin Ertelenmesi, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'daki grevin sona ermesinin ardından, ulaşımın aksamaması amacıyla oluşturulan ilave otobüs ve minibüs seferlerini kaldıracağını duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışanların grev sürecinde yeni otobüs hatları düzenleyen ve İZBAN güzergahı boyunca ilave minibüs hatları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, grevin sona ermesiyle birlikte normal çalışma düzenine dönecek.

Banliyö sisteminin yeniden işletime geçmesi nedeniyle, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından geçici olarak oluşturulan 773 numaralı Torbalı (Tepeköy Aktarma)-ESBAŞ Aktarma, 843 numaralı Aliağa Aktarma-Egekent Aktarma, 844 numaralı Egekent Aktarma- Bornova Metro ve 856 numaralı Çiğli Aktarma-Alsancak Gar hatları iptal edilecek.

ESHOT, yarından itibaren grev öncesi işletim düzeni ile hizmet vermeye devam edecek.

Öte yandan, İZBAN grevinde vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırabilmek amacıyla yine belediye tarafından geçici olarak oluşturulan minibüs hatları da yarından itibaren kaldırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:19 Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde

Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:36:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzban'daki Grevin Ertelenmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]