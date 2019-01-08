İzban'daki Grevin Ertelenmesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi
, İZBAN'daki grevin sona ermesinin ardından, ulaşımın aksamaması amacıyla oluşturulan ilave otobüs ve minibüs seferlerini kaldıracağını duyurdu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışanların grev sürecinde yeni otobüs hatları düzenleyen ve İZBAN güzergahı boyunca ilave minibüs hatları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, grevin sona ermesiyle birlikte normal çalışma düzenine dönecek.
Banliyö sisteminin yeniden işletime geçmesi nedeniyle, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından geçici olarak oluşturulan 773 numaralı Torbalı
(Tepeköy
Aktarma)-ESBAŞ Aktarma, 843 numaralı Aliağa
Aktarma-Egekent Aktarma, 844 numaralı Egekent Aktarma- Bornova
Metro ve 856 numaralı Çiğli
Aktarma-Alsancak Gar hatları iptal edilecek.
ESHOT, yarından itibaren grev öncesi işletim düzeni ile hizmet vermeye devam edecek.
Öte yandan, İZBAN grevinde vatandaşların mağduriyetini ortadan kaldırabilmek amacıyla yine belediye tarafından geçici olarak oluşturulan minibüs hatları da yarından itibaren kaldırılacak.