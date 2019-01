İzban Grevine 60 Gün Erteleme (Ek)

İZBAN'DA SEFERLER BAŞLADIİzmir'de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapan İZBAN, grevin 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından, ilk seferini yaptı.

İZBAN'DA SEFERLER BAŞLADI



İzmir'de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapan İZBAN, grevin 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından, ilk seferini yaptı. 10 Aralık 2018 tarihinde grevin başladığı İZBAN, ilk seferini bugün saat 11.30'da Çiğli ile Alsancak arasında gerçekleştirdi. Alsancak-Çiğli ve Alsancak Cumaovası yönünde belli aralıklarla yapılan seferlerin, yarın (çarşamba) normale dönmesi bekleniyor.



KARARI DUYAN YOLCULAR İSTASYONLARA GELDİ



İZBAN'da seferlerin başlaması üzerine, güvenlik görevlileri kapattıkları istasyonları yeniden yolcuların hizmetine açtı. İstasyonlara asılan pankartlar da söküldü. Yolculardan Şengül Bal, "İZBAN greve başladıktan sonra yarım saatte geldiğin yolu 1.5 saatte gelmeye başladım. Kış günü bence yapılacak şey değil. Komşularla birlikte toplanarak bir araca biniyorduk, öyle işe gidiyorduk. Grevin bitmesine sevindim. Umarım sefer sıklığı artarak trenler çalışmaya başlar" dedi. Ali Ersu isimli yolcu da, "Grev yapan arkadaşlara da hak veriyorum ama biz de halk olarak mağdur olduk. Sabah işe gelip giderken ve akşam iş çıkışı çok zorluk yaşadık. Bu işten en çok mağdur olan biziz. İki tarafın orta yolu bulması önemli" diye konuştu. Serpil Sungur da, ev kadını olmasına rağmen grevin kendisini bile etkilediğini belirterek, "Grev herkesi etkiledi. Ben ev hanımı olmama rağmen beni bile etkiledi. Vapurlarda bir tek boş koltuk yoktu. Her saatte her taraf dolu. Bunun nedeni de grev" diye konuştu.



'GREV SÜRECİNİ YÖNETEMEDİLER'



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, twitter hesabından İZBAN grevinin ertelenmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN işçilerinin talepleriyle ortaya çıkan grev sürecini yönetememiş ve çözülmesi işten bile sayılmayacak küçücük bir problemi, şehrin içine düştüğü büyük bir krize çevirmiştir. Günde yüz binlerce İzmirli hemşerimizin kullandığı İZBAN'daki grev, hemşerilerimizin mağduriyeti göz önüne alınarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ertelenmiştir" ifadelerini paylaştı.



DAĞ'DAN KOCAOĞLU'NA ELEŞTİRİ



CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu da eleştiren Hamza Dağ, şu ifadeleri paylaştı:



"Aziz Kocaoğlu ve CHP'li vekiller, bu krizi çözmek yerine her zamanki gibi kaçak dövüşmeyi ve suçu başkalarına atmayı tercih etmişlerdir. Hatta meseleyi ileri bir boyuta taşıyıp komplo teorileri üzerinden tartışmaya başlamışlardır. 'Grev kararı politiktir' diyen CHP'li vekil ve 'Grev haktır ama bunu sadece İzmir'de yapmak, aklımıza farklı senaryolar getiriyor' diyerek bazı mesnetsiz imalarda bulunan Aziz Kocaoğlu bu karardan sonra mahcubiyet hissedecek midir?"



ZEYBEKCİ: DEVREYE GİRMEK ZORUNDA KALDIK



Ertelenen İZBAN grevi konusunda AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de yazılı açıklama yaptı. Zeybekci, "Grevin sona ermesi için sendika ile yapılan tüm görüşmeleri, TCDD'nin verdiği yetkiyle İZBAN adına Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yürüttü. Önce yüzde 22, son olarak da yüzde 26 zam teklifine rağmen, sendika, kendi önerisinde ısrar etti. Ne çalışanların ne de İzmir halkının mağdur olmasını istemediğimiz için bu süreye kadar sonuç alınmasını bekledik. Ancak grevin giderek uzaması ve mağduriyetin daha da büyümesi üzerine, devreye girmek zorunda kaldık" dedi.



ARTIK GREV OLMAYACAK



Zeybekci, şöyle devam etti:



"Bu aşamadan sonra 60 gün içinde İZBAN ve sendikanın uzlaşması beklenecek. Eğer yine uzlaşma sağlanamazsa, bu sefer Hakem Heyeti'ne gidilecek. Başka bir deyişle ya uzlaşma sağlanacak ya da Hakem Heyeti'nin kararı geçerli olacak. Yasaya göre grev tekrarı söz konusu değildir. İzmir'in neresine gitsem, vatandaşların bana ilettiği ilk soru 'İZBAN grevi ne zaman bitecek' oldu. Ayrıca sosyal medya üzerinden de konuya ilişkin sayısız mesaj aldım. Grev nedeniyle içinden çıkılamaz hale gelen trafik eziyetini biz de yaşadık. Bu duruma bir an evvel son vermek gerekiyordu. Gereğini yaptık."



İZMİR'İ ALDATMAYA ÇALIŞTILAR



Konunun siyasi malzeme yapıldığını ve vatandaş üzerinde bilinçli olarak yanlış algı yaratıldığını öne süren Zeybekci, "Yaklaşık bir aydır, grevin arkasında hükümetin olduğu gibi akıl almaz bir yönlendirme yapıldı. Bu yolla da İzmir halkını aldatmaya çalıştılar. Sıkıntının çözülmesine rağmen hala da İZBAN grevi üzerinden siyasi rant elde etme peşindeler. İzmir'in sorunlarını çözmekten aciz olanlar, kendi eksikliklerini bizim üzerimize atmaya çalışıyor. Ancak İzmir halkı, her şeyin fakında ve bu söylemlere kesinlikle inanmıyor. Biz, hiçbir mazeret üretmeden, sorunun çözümü için uğraştık. İzmirlinin çektiği sıkıntıya son verdik" dedi.



