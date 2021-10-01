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İZBAN Halkapınar-Aliağa seferleri yeniden başladı - Son Dakika

İZBAN Halkapınar-Aliağa seferleri yeniden başladı

01.10.2021 10:40
İZBAN Halkapınar-Aliağa seferleri yeniden başladı, System.String[]

İzmir'de sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle ara verilen İZBAN'ın Halkapınar - Aliağa arasındaki seferleri yeniden başladı.

İzmir'de sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle ara verilen İZBAN'ın Halkapınar - Aliağa arasındaki seferleri yeniden başladı.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada sinyal kablolarının son iki ayda ikinci kez kesilerek iş göremez hale getirildiği belirtildi.

Seferlerin yeniden başladığı bildirilen açıklamada hat üzerindeki yoğunluk nedeniyle seyahatlerin yaşanabilecek gecikmelere göre planlanması gerektiği ifade edildi.

Twitter, Aliağa, İzmir, İZBAN, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İZBAN Halkapınar-Aliağa seferleri yeniden başladı - Son Dakika


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