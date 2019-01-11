Son Dakika Haberleri: İzban Hattına Kaya Düştü, Seferler Aksadı

İzban Hattına Kaya Düştü, Seferler Aksadı

1 saat önce

İZMİR'de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapılan İzmir Banliyö Sistemi'nin(İZBAN) Kemer-Şirinyer İstasyonları arasındaki hattına düşen bir kaya parçası, ulaşımda kısa süreli aksamaya yol açtı.

İzban Hattına Kaya Düştü, Seferler Aksadı, System.String[]
İZMİR'de raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapılan İzmir Banliyö Sistemi'nin(İZBAN) Kemer- Şirinyer İstasyonları arasındaki hattına düşen bir kaya parçası, ulaşımda kısa süreli aksamaya yol açtı.

Bugün saat 06.30 sıralarında, İZBAN hattının Kemer-Şirinyer İstasyonları arasındaki bölümüne, iki gündür süren yağışın etkisiyle yumuşayan zeminden kayan kaya parçası düştü. Kaya parçası hatlardan birinin kapanmasına neden oldu. Kısa süreli seferlerde aksamaya neden olan kaya, görevliler tarafından kalırıldı. Seferler yaklaşık 1 saat yaşanan aksamanın ardından normale döndü. Vatandaşlar yaşanılan aksaklığı sosyal medyadan paylaşarak, yetkililerden sorun yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

Bir ay boyunca grev nedeniyle yolcu taşımacılığı yapılmayan İZBAN'daki grev, 8 Ocak günü yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 60 gün süreyle ertelenmişti.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:42 Kaynak: DHA

İzmir, Kemer, Şirinyer, Güncel
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