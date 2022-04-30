İZBAN'ın bazı hatlarında durdurulan seferler yeniden başladı - Son Dakika

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle durdurulan İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı- Tepeköy arasındaki seferleri yeniden başlatıldı.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'den (İZBAN) yapılan açıklamada, "Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferlerimiz, gecikmeli olarak başladı. Diğer hatlardaki seferlerimiz ise planlandığı dibi devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferleri kablolara verilen zararlar nedeniyle durdurulmuştu.