İZBAN'ın bazı hatlarında durdurulan seferler yeniden başladı - Son Dakika
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İZBAN'ın bazı hatlarında durdurulan seferler yeniden başladı

30.04.2022 14:02
İZBAN'ın bazı hatlarında durdurulan seferler yeniden başladı

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle durdurulan İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferleri yeniden başlatıldı.

İzmir'de tren sinyalizasyon hattındaki kablolara zarar verilmesi nedeniyle durdurulan İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı- Tepeköy arasındaki seferleri yeniden başlatıldı.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'den (İZBAN) yapılan açıklamada, "Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferlerimiz, gecikmeli olarak başladı. Diğer hatlardaki seferlerimiz ise planlandığı dibi devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İZBAN'ın Adnan Menderes Havalimanı-Tepeköy arasındaki seferleri kablolara verilen zararlar nedeniyle durdurulmuştu.

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Adnan Menderes Havalimanı, Tepeköy, İzmir, İZBAN, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İZBAN'ın bazı hatlarında durdurulan seferler yeniden başladı - Son Dakika


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