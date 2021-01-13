DHA YURT -  İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti - Son Dakika

DHA YURT -  İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti

DHA YURT -  İZBAN\'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 13.01.2021 04:20

İZMİR'in Buca ilçesinde, İZBAN raylarından karşıya geçmeye çalışan bir genç, İZBAN'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İZMİR'in Buca ilçesinde, İZBAN raylarından karşıya geçmeye çalışan bir genç, İZBAN'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgedeki alt geçidin sağmur suları ile dolması nedeniyle gencin rayların üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında İZBAN Koşu durağında meydana geldi. İddiaya göre, Abdülkadir Balkan (22) sağanak yağışın etkili olduğu sırada, alteçidin su basması nedeniyle İZBAN raylarından geçmek istedi. Balkan, yolun karşısına geçmeye çalışırken, İZBAN'ın çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Olayı gören babası, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerin gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Balkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İZBAN, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHA YURT -  İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: DHA YURT -  İZBAN'ın çarptığı genç, hayatını kaybetti - Son Dakika
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