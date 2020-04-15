İZBAN'ın çarptığı şahıs yaşamını yitirdi - Son Dakika

İZBAN'ın çarptığı şahıs yaşamını yitirdi

İzmir'in Buca ilçesinde, tren raylarında yürüdüğü iddia edilen kimliği belirsiz kişiye İZBAN çarptı.

İzmir'in Buca ilçesinde, tren raylarında yürüdüğü iddia edilen kimliği belirsiz kişiye İZBAN çarptı. Çarpmanın etkisiyle şahıs olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 22.00 sıralarında İnkılap istasyon durağında meydana geldi. Tepeköy- Aliağa seferini yapan İZBAN, inkılap istasyonuna yaklaştığı esnada, raylarda yürüdüğü iddia edilen bir kişiye çarptı. Makinistin ve mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bir erkeğe ait olduğu öğrenilen cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, savcının incelemelerinin ardından kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekiplerince ifadesi alınan makinistin, seyir halinde olduğu sırada bir kişinin birden bire önüne çıktığını söylediği ifade edildi. Polis ekipleri olayın intihar olabileceğini üzerinde duruyor. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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