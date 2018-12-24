Son Dakika Haberleri: İzban'ın Ek Seferlerinin Durdurulması Kararı Çıktı

İzban'ın Ek Seferlerinin Durdurulması Kararı Çıktı

18 dakika önce

Demiryol-İş İzmir Şubesi'nin, İzmir Banliyö Sistemlerinde (İZBAN) devam eden grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada hakim, yapılan keşfin ardından seferlerin durdurulmasına karar verdi.

İzban'ın Ek Seferlerinin Durdurulması Kararı Çıktı, System.String[]
Demiryol-İş İzmir Şubesi'nin, İzmir Banliyö Sistemlerinde (İZBAN) devam eden grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada hakim, yapılan keşfin ardından seferlerin durdurulmasına karar verdi. Demiryol-İş İzmir Şubesi'nin, grev kırıcılığı sebebiyle ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada Karşıyaka 1. İş Mahkemesi tarafından karar açıklandı. Kararda mahkeme, yapılan keşfin ardından seferlerin durdurulmasına karar verdi. İzmir'de ulaşımın yükünü çeken İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN)'nde çalışanlar, 14 gün önce toplu iş sözleşmelerinde anlaşılamaması nedeniyle greve gitmişti. İZBAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletiliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:21 Kaynak: İHA

İzmir, Güncel
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