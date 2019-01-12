İzban'ın Pancar İstasyonu'nu Su Bastı

İZBAN'ın Pancar İstasyonu'nu su bastı İzmir'i sağanak vurduİZMİR - İzmir'de, aşırı yağışlar nedeniyle İZBAN'ın bir istasyonu olan Pancar İstasyonu, aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İZBAN'ın Pancar İstasyonu'nu su bastı

İzmir'i sağanak vurdu



İZMİR - İzmir'de, aşırı yağışlar nedeniyle İZBAN'ın bir istasyonu olan Pancar İstasyonu, aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, Torbalı ilçesindeki İZBAN'ın bir istasyonu olan Pancar İstasyonu'nu su bastı. İstasyon, oluşan baskın nedeniyle sular altında kalırken, yetkililer, suları tahliye için yoğun bir çaba sarf etti. Oluşan baskın nedeniyle, park halindeki bazı araçlarda sular altında kaldı.

Öte yandan, İzmir-Eski Foça yolunun 3. kilometresi de aşırı yağışlar nedeniyle trafiğe kapandı. Yol, daha sonrada jandarma tarafından kısmen trafiğe açıldı.

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