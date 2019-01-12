İzban'ın Pancar İstasyonunu Su Bastı

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Sağanak Yağışın Hayatı Felç Ettiği İzmir'de, Dikkatsiz Sürücü Sulara Gömülen Aracını Bırakıp Gitti

Fenerbahçe, Zarar Ettiği Gerekçesiyle Fenerium Mağazalarını Bir Bir Kapatıyor!