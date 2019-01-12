Son Dakika Haberleri: İzban'ın Pancar İstasyonunu Su Bastı

İzban'ın Pancar İstasyonunu Su Bastı

1 saat önce

İzmir'de, aşırı yağışlar nedeniyle İZBAN'nın bir istasyonu olan Pancar İstasyonu, aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İzban'ın Pancar İstasyonunu Su Bastı, System.String[]
İzmir'de, aşırı yağışlar nedeniyle İZBAN'nın bir istasyonu olan Pancar İstasyonu, aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İzmir'de aşırı yağışlar adeta hayatı felç etti. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, Torbalı ilçesindeki İZBAN'nın bir istasyonu olan Pancar İstasyonunu su bastı. İstasyon, oluşan baskın nedeniyle sular altında kalırken, yetkililer, suları tahliye için yoğun bir çaba sarf etti. Oluşan baskın nedeniyle, park halindeki bazı araçlarda sular altında kaldı.

Öte yandan, İzmir-Eski Foça yolunun 3. kilometresi de aşırı yağışlar nedeniyle trafiğe kapandı. Yol, daha sonrada jandarma tarafından kısmen trafiğe açıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:30 Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, Güncel
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