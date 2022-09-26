İZBAN İSTASYONUNDA RAYLARA YAKLAŞAN KADINA YÜK TRENİ ÇARPTI - Son Dakika
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İZBAN İSTASYONUNDA RAYLARA YAKLAŞAN KADINA YÜK TRENİ ÇARPTI

26.09.2022 20:23

İZMİR'in Torbalı ilçesinde İZBAN istasyonunda raylara fazla yaklaşan Fatma P.'ye (65), yük treni çarptı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde İZBAN istasyonunda raylara fazla yaklaşan Fatma P.'ye (65), yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan Fatma P., ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Tepeköy İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Rayla mesafesini korumadığı iddia edilen Fatma P.'ye yük treni çarptı. Yaklaşık 10 metre savrulan kadın ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun kritik olduğu belirlenen kadın, ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Fatma P.'nin, kalbinin durduğu ancak sağlık ekiplerinin kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Ayrıca vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırıklar olduğu ve bir ayağının ise çarpmanın etkisiyle kırıldığı bildirilen kadının tedavisi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Tepeköy, İZBAN, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZBAN İSTASYONUNDA RAYLARA YAKLAŞAN KADINA YÜK TRENİ ÇARPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZBAN İSTASYONUNDA RAYLARA YAKLAŞAN KADINA YÜK TRENİ ÇARPTI - Son Dakika
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