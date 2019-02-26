İzban İstasyonunda Trenin Altına Atlayıp Canına Kıydı
1 saat önce
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kadın, tren raylarına atlayarak yaşamına son verdi.
İZMİR'in Karşıyaka
ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kadın, tren raylarına atlayarak yaşamına son verdi.
Nergiz Durağı'nda meydana gelen olayda, yolcular arasında bulunan bir kadın, İZBAN seferini yapan trenin istasyona yaklaştığı esnada koşarak raylara atladı. Vatandaşların uyarısı üzerine trenin tekrar hareket etmesi engellendi. İstasyona gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis
, ölen kadının kimliğini tespit etmek için çalışma yaptı. İZBAN seferlerinin ise tek hat üzerinden sürdürüldüğü açıklandı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:54 Kaynak: DHA
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